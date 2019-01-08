Сенатор Совфеда от Магадана предложил создать «дальневосточный Госплан»

Член комитета Совфеда по федеративному устройству и делам Севера, сенатор от Магадана Анатолий Широков предложил разработать комплекс мер для успешного освоения Дальнего Востока. Чтобы жители не покидали регион, нужен «дальневосточный Госплан».

«Вот, с моей точки зрения, те основные "звенья", за которые надо тянуть государству, чтобы начать коренные преобразования в жизни Дальнего Востока: четкое планирование, необходимое финансирование и жесткий контроль исполнения. Уверен в том, что при заметном увеличении роли государства в развитии дальневосточного региона, при заметном росте плановости этого процессов здесь, на западной границе Азиатско-Тихоокеанского региона, могут произойти тектонические сдвиги», – сказал Широков РИА Новости.

Сенатор напомнил, что с 2015 года в инфраструктуру Дальнего Востока из бюджета вложили 32,3 миллиарда рублей, в то же время частные инвесторы предоставили 231,3 миллиарда рублей.

По словам Широкова, необходимо значительное усиление плановых начал в государственной политике на Дальнем Востоке, достижение «строгой и безусловной» координированности действий федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов Дальневосточного федерального округа, а также четкое администрирование целевых бюджетных финансовых потоков.

«Я бы даже предположил создание условного "дальневосточного Госплана". При такой централизации обязательно исчезнет ситуация, которую зачастую можно видеть: вроде бы каждое ведомство своих ведомственных целей достигает, а в совокупности планируемый результат остается невыполненным. Люди уезжают», – считает он.

По мнению парламентария, следует построить систему единоначалия в управлении государственным сектором социально-экономического развития Дальнего Востока. Это, по замыслу сенатора, должен быть эффективный и «заземленный» в регионе орган управления.

Широков полагает, что такое единоначалие в управлении развитием дальневосточными территориями позволит концентрировать ресурсы на решении важнейших задач, среди которых интенсивное развитие строительной отрасли, не только жилищного, но и транспортного строительства, что должно стать основным драйвером развития Дальнего Востока. Создание наземной транспортной инфраструктуры существенно снизит логистические издержки развития экономики, подчеркнул сенатор, добавив, что это под силу только государству.

Закрепить молодежь на Дальнем Востоке и привлечь людей из других регионов может также развитие системы образования, полагает Широков. «Привлечь через льготы, преференции, через увеличение количества бюджетных мест в дальневосточных вузах по актуальным для ДВФО специальностям, через существенные вложения в развитие материально-технической и учебно-лабораторной базы здесь, через специальные меры по привлечению наиболее квалифицированных преподавательских и учительских кадров», – сказал парламентарий.

Сенатор выступил за освобождение дальневосточного бизнеса, особенно мелкого и среднего, от выполнения «фактически государственных полномочий» – государственных гарантий работникам. «Оплаты проезда в отпуск каждые два года, например. Ведь когда государство предписывает авиакомпаниям полеты на Дальний Восток, не вполне выгодные авиаторам, оно субсидирует такие перевозки. Эти же принципы надо распространить на дальневосточный бизнес», – заявил Широков.