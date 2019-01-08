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Организовать международный хоккейный матч на льду Амура помогут волонтеры

Организовать международный хоккейный матч на льду Амура помогут волонтеры
Фото: www.amurobl.ru

Амурские волонтеры помогут организовать третий международный матч по хоккею «Содружество». Как сообщало ИА «Амур.инфо», проведение спортивного мероприятия с участием команд России и Китая состоится 19 января.

Матч должен был состояться 13 января, однако по просьбе китайской стороны его перенесли на 19 января. Встреча российских и китайских хоккеистов на льду пограничной реки Амур состоится в третий раз. В этом году организовать мероприятие помогут около 30 волонтеров, сообщает правительство Амурской области.

Добровольцы предложат юным спортсменам согреться чаем с угощениями, помогут в рассадке зрителей и организуют развлекательные мероприятия на благовещенской набережной Амура.

В 2018 году хоккейный матч на границе реки Амур завершился победой амурчан. Детская команда выиграла со счетом 3:0, юношеская сборная – 1:0.

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