Организовать международный хоккейный матч на льду Амура помогут волонтеры

Матч должен был состояться 13 января, однако по просьбе китайской стороны его перенесли на 19 января. Встреча российских и китайских хоккеистов на льду пограничной реки Амур состоится в третий раз. В этом году организовать мероприятие помогут около 30 волонтеров, сообщает правительство Амурской области.

Добровольцы предложат юным спортсменам согреться чаем с угощениями, помогут в рассадке зрителей и организуют развлекательные мероприятия на благовещенской набережной Амура.

В 2018 году хоккейный матч на границе реки Амур завершился победой амурчан. Детская команда выиграла со счетом 3:0, юношеская сборная – 1:0.