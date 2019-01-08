В Благовещенске пропал молодой парень из Ивановки

В Благовещенске разыскивается 26-летний Сергей Дебелый из Ивановки. Сразу после нового года, 2 января, он вместе с приятелем поехал на такси в Благовещенск, чтобы проводить знакомую девушку, и пропал.

«2 января они поехали на такси в Благовещенск. Проводили девушку, она дала им деньги на автобус, потому что Сергей не взял ни кошелек, ни телефон. Позже его товарищ вернулся домой, а Сергей пропал», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Олеся, двоюродная сестра пропавшего парня.

По словам друга Сергея, они расстались с ним в районе ВДНХ на Театральной, и с тех пор он его не видел. «Всем знакомым, у кого он мог остановиться в Благовещенске, мы уже позвонили. Никто его не видел. Никогда раньше он не пропадал, если задерживался, всегда звонил, предупреждал. А сейчас его уже столько времени нет дома, мы все очень переживаем», – говорит Олеся. В полицию родные Сергея обратились 4 января.

В день, когда молодой человек уехал из дома, он был одет в пуховик темно-синего цвета с капюшоном без опушки, черную шапку, серый спортивный костюм, кроссовки темно-синего цвета.

На вид парню 23-25 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Из особых примет – заикание и татуировка на правой руке. «В детстве он порезал руку, и остался шрам, на котором сделали татуировку. Она похожа на цветные языки пламени, расположена между запястьем и сгибом локтя», – уточнила сестра Сергея.

Всех, кто видел или знает, где находится парень, просят обращаться в полицию по телефону 02 или 102 (с мобильного), а также к его родственникам по номерам: +7-914-381-53-00, +7-914-598-92-57.