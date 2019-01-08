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В Благовещенске выставили на продажу историческое здание в центре города

В Благовещенске выставили на продажу историческое здание в центре города
Фото: www.amur.info

В Благовещенске продается памятник архитектуры – двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1891 году. Оно находится в центре города, в районе пересечения улиц Ленина и Шевченко. Бывший торговый дом Косицыных и прилегающая к нему территория выставлены на продажу за 80 миллионов рублей.

Объявление о продаже исторического здания опубликовали на сайте объявлений. Вместе со зданием продается земельный участок. Двухэтажное кирпичное здание 1891 года постройки является памятником архитектуры.

В начале ХХ века Григорий Прокопьевич Косицын числился в списках купцов первой гильдии Благовещенска. Глава молоканского рода основал «Торговый дом Косицына с сыновьями», а также известковый и веревочно-прядильный завод, матрасную и сундучную мастерские, выкупил лесопильное и мукомольное производство.

В 1894 году сын Григория Косицына Ефим в знак признания заслуг торгового дома был приглашен в Москву на церемонию Восшествия на Престол Николая II. Там ему пожаловали серебряную медаль на голубой ленте за освоение и деятельность в Амурском крае.

Как и некоторые другие исторические достопримечательности Благовещенска – например, мельзаводы на Амурской, 17, Горького, 15, почтово-телеграфная контора на Ленина, 142, – здание по Шевченко, 10, получило вторую жизнь и было отреставрировано за счет средств частных инвесторов. Капитальный ремонт памятника архитектуры, выставленного на продажу, провели в 2014 году. Собственником здания является юридическое лицо, представитель которого заключил договор с риэлторским агентством.

Общая площадь здания составляет 662,5 квадратных метра, включая объемный подвал. Высота потолков на этажах – почти четыре метра. В объявлении говорится о том, что площади первого и второго этажей можно использовать практически для любого вида деятельности. «Можно расположить банк, медицинский центр, ресторан или кафе и многое другое, – сообщает податель объявления Василий Катин. – Фасад нельзя нарушать, а внутри можно размещать все, что угодно». Требования к сохранности фасада обусловлены статусом здания. Кладка из красного кирпича не должна закрашиваться или закрываться какими-либо материалами, кроме того, на фасаде нельзя размещать коробки кондиционеров.

Как рассказал Василий Анатольевич корреспонденту ИА «Амур.инфо», здание подключено к централизованному отоплению и водоснабжению, а также канализации. «Стоимость здания оценивается в 67 миллионов рублей, что составляет всего 101 132 рубля за один квадратный метр общей площади. Стоимость земельного участка оценивается в 13 миллионов рублей, или 1 928 000 за одну сотку земли в центре города. Конечно, цена обсуждается», – уточняет риэлтор.

«На сегодняшний день на втором этаже расположен ресторан, он по-прежнему работает. А на первом этаже идет демонтаж оборудования, там тоже был ресторан», – добавил Василий Катин. По словам Василия Анатольевича, покупатели пока не заинтересовались объектом. Объявление о продаже разместили перед Новым годом.

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#история #торговля

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    В таких исторических зданиях, что-то историческое нужно размещать, а не кабаки-рестораны! В Благовещенске вот нет своего "Музея истории города Благовещенска", почему бы подобные старые здания не передавать под музеи? А то вот все говорят, что нет для музеев подходящих помещений, зданий. А старые, исторические здания в городе есть, нет, видимо, только административной воли и желания у руководства города и области ?

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Какая нафиг административная воля, когда здание в частной собственности? Все приватизировано или распроданы. Либо в полуразрушенном состоянии. Это баласт для города, в котором нет хозяина и активных горожан.

  • Maikl

    Maikl
    40 минут назад

    Это частное здание, вы предлагаете, выкупить его за 60 мулей, и сделать там музей? Не дороговато ли?) Достаточно свободных, пустующих помещений в городе.. где легко можно разместить и музей и прочее..

  • Питерский

    Питерский
    26 минут назад

    Парковки нет у этого здания,поэтому не любой бизнес можно открывать а точнее никакой....

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