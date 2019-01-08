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8января
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Белогорский ФОК имени Солнечникова принял рождественский турнир по баскетболу

Белогорский ФОК имени Солнечникова принял рождественский турнир по баскетболу
Фото: www.instagram.com

В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова в Белогорске состоялся открытый рождественский турнир по баскетболу. В нем приняли участие спортсмены из Белогорска, Прогресса, Новобурейского и Райчихинска.

Юные баскетболисты 2005–2006 годов рождения учатся в спортивных школах Белогорска и Прогресса, в учреждении дополнительного образования поселка Новобурейский. Еще одна команда была сформирована в Райчихинске – это «РусГидро» от Нижне-Бурейской ГЭС.

Победителем рождественского турнира стала команда «РусГидро». Второе место заняла команда спортивной школы № 2 Белогорска, на третью ступень пьедестала почета взошла команда МАУ ДОД поселка Новобурейский. Команды-победители и призеры были награждены грамотами и медалями, сообщили в ФОК имени Солнечникова.

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#Белогорск #спорт

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