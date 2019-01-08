В Новокиевском Увале почтили память погибших в Мазановском восстании

В районном центре Мазановского района, селе Новокиевский Увал, 7 января люди собрались, чтобы почтить память односельчан, погибших в результате Мазановского восстания. Оно началось 100 лет назад, 7 января 1919 года.

Памятное мероприятие провели работники местного музея, а инициативу о проведении высказали не только представители органов власти, но и общественники – совет ветеранов, руководитель патриотического движения Андрей Савченко. На площади собрались местные жители – дети и взрослые, всего больше 40 человек.

Памятник погибшим при восстании против японских интервентов находится в центре села, у клуба, а их братская могила расположена на кладбище. К мемориалам возложили цветы и напомнили амурчанам о событиях, сотрясавших амурские города и села в 1919 году.

Мазановское восстание началось 7 января 1919 года в селе Мазаново, когда в ответ на зверства японского отряда население выступило с оружием в руках. Проходивший в это время в соседнем селе Сохатино съезд боевых групп 24 деревень поддержал мазановцев и призвал крестьян к борьбе. Большая часть японского гарнизона в Мазаново была уничтожена. На помощь восставшим стали подтягиваться боевые группы из ближайших сел. Сформировалась повстанческая армия численностью до 2 000 человек. Японское командование, стремясь заглушить начавшийся пожар народной войны, двинуло против повстанцев крупные силы. Несмотря на отчаянное сопротивление, восстание было подавлено. Каратели учинили расправу над жителями Мазанова, Белоярова, Сохатина. Погибли руководители восстания Кулинич и Джалов. Сотням участников выступления удалось уйти в таежные районы. Борьба продолжалась и стала разгораться с большей силой.

«После того как из Свободного на помощь японцам подтянулись их вооруженные отряды, 20 наших мужчин провели по улице, которая в память об этом получила имя Партизанская, и расстреляли. Выжить удалось только одному – Матвею Кононенко. Он был ранен и смог выбраться из сваленных в кучу тел убитых товарищей», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» председатель районного совета народных депутатов Ирина Герман.

Эти события положили начало освобождению Дальнего Востока от японских интервентов. В Мазановском районе хранят память об этом. «Мы бы хотели, чтобы этот памятник попал в программу поддержки местных инициатив. Подана заявка на участие в проекте "Помним о прошлом, думаем о будущем". На память – восстановление памятника, установку ограждения – и покупку спортивного инвентаря для детей, нашего будущего, потребуется больше миллиона рублей. Это бюджетные средства, а также сельсовета и спонсоров», – объяснила Ирина Анатольевна.