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Рождественским вечером в Амурской области два человека погибли в ДТП

Рождественским вечером в Амурской области два человека погибли в ДТП
Фото: www.instagram.com

В Сковородинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Трагедия произошла в понедельник, 7 января, в 23:35.

Предварительно установлено, что водитель 1994 года рождения не справился с управлением автомобиля Toyota Corolla. Машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в стоявший грузовик Scania. Это произошло на 988-м километре федеральной автодороги «Амур», в районе поселка Большой Невер.

В результате ДТП водитель и пассажир «тойоты» – девушка 2003 года рождения – скончались от травм. В настоящий момент полиция выясняет причины и обстоятельства автоаварии. Из неофициальных источников известно, что девушка была жительницей Сковородина.

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#ДТП

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