Амурский театр драмы примет театр юного зрителя Еврейской автономии

В Благовещенске пройдут гастроли театра юного зрителя из города Облучье. На сцене Амурского областного театра драмы покажут два спектакля: «Степка» по рассказу Василия Шукшина и «Высоцкий. Прерванный полет» по одноименному произведению Марины Влади.

Гастроли начнутся 1 февраля со спектакля о Владимире Высоцком. Цена билетов – от 200 до 350 рублей, в зависимости от места. Начало в 18:30. Возрастное ограничение для зрителей – не младше 16 лет.

На следующий день актеры из Облучья представят спектакль «Степка». Герой постановки – Степан Воеводин, вернувшийся в родное село из мест, которые принято называть не столь отдаленными. Степану рады все – родители и односельчане, вот только сам он не рад. Почему – зрители узнают 2 февраля. «Степка» начнется в 18:00. Организаторы сообщили, что билеты уже разобрали.

Самые яркие работы ТЮЗа города Облучье неоднократно отмечались наградами всероссийских фестивалей. Заказать билеты на спектакль «Высоцкий. Прерванный полет» можно по телефонам: +7-924-674-63-34, +7-914-558-77-47.