Ветрено, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 8 января

Во вторник, 8 января, в Амурской области ожидается ветреная погода, при этом на юге региона будет малооблачно, без осадков, а на севере – переменно облачно, без существенных осадков.

Скорость западного, юго-западного ветра – от 2 до 7 метров в секунду. Местами возможны порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в южных и центральных районах – 13…18, на севере области 14…19, местами по северо-западу Приамурья ожидается 24…29 градусов мороза.

В Благовещенске установится малооблачная погода без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Уличные термометры покажут 11…13 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.