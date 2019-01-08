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В Свободном выбирают Человека года–2018

В Свободном выбирают Человека года–2018
Фото: www.gzt-sv.ru

В Свободном начался прием заявок на конкурс «Человек года–2018». Его главная идея – найти и отметить людей, чьи дела и общественные поступки заслуживают общественного признания.

В соответствии с положением о конкурсе, в каждой номинации определяется только один победитель, который получит памятный знак с присвоением звания «Человек года–2018» и диплом победителя конкурса. Выдвигать претендентов на соискание почетного звания имеют право органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, общественные объединения, трудовые коллективы, должностные лица и граждане, постоянно проживающие в Свободном и подавшие заявку до 5 февраля 2019 года.

В настоящее время формируется конкурсная комиссия. В нее войдут горожане и общественники, а также представители местной газеты «Зейские огни». Организаторы конкурса – общественная организация МЦД «Визит» и отдел культуры администрации Свободного при информационной поддержке газеты «Зейские огни».

Заявки принимают до 5 февраля по адресу: Свободный, улица Ленина, дом 77, 3-й этаж. Телефон для справок: +7-914-582-77-42, e-mail: galina.tkachenko.vizit@mail.ru.

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