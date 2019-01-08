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Малыш, спасенный в Магнитогорске, задышал и пришел в сознание (видео)

Малыш, спасенный в Магнитогорске, задышал и пришел в сознание (видео)
Фото: www.youtube.com

Десятимесячный Ваня Фокин, которого спасли из-под завалов в Магнитогорске, пришел в сознание. Состояние ребенка улучшается. Об этом рассказали в московском НИИ детской хирургии и травматологии, где ребенку еще предстоит долгий курс лечения, но, по словам врачей, самое страшное позади.

Полное восстановление здоровья мальчика займет еще много времени. Рядом с малышом его мама, она медсестра и понимает, какой тяжелый диагноз у сына: закрытая черепно-мозговая травма, нарушение функции почек, переохлаждение. Кроме того, у Вани обморожена и сломана нога. Около 35 часов он провел на почти 30-градусном морозе после того, как многоэтажный дом был разрушен в результате взрыва.

«Бабушка Вани молила бога согреть ее внука. а услышали спасатели – это их тепловые трубы дали шанс крошечному ребенку», – пишет «Вести.ру». Неделю врачи боролись за жизнь спасенного мальчика. «В целом мы расцениваем сегодняшнее состояние как подарок родителям и нам всем к Рождеству», – отметил российский педиатр Леонид Рошаль.

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#дети #здоровье

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