Малыш, спасенный в Магнитогорске, задышал и пришел в сознание (видео)

Полное восстановление здоровья мальчика займет еще много времени. Рядом с малышом его мама, она медсестра и понимает, какой тяжелый диагноз у сына: закрытая черепно-мозговая травма, нарушение функции почек, переохлаждение. Кроме того, у Вани обморожена и сломана нога. Около 35 часов он провел на почти 30-градусном морозе после того, как многоэтажный дом был разрушен в результате взрыва.

«Бабушка Вани молила бога согреть ее внука. а услышали спасатели – это их тепловые трубы дали шанс крошечному ребенку», – пишет «Вести.ру». Неделю врачи боролись за жизнь спасенного мальчика. «В целом мы расцениваем сегодняшнее состояние как подарок родителям и нам всем к Рождеству», – отметил российский педиатр Леонид Рошаль.