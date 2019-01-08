Гороскоп на 8 января: Козероги узнают новое, а Стрельцы вызовут интерес противоположного пола

Восход Солнца: 08:27

Заход Солнца: 16:44

Солнце в Козероге.

Овен. Постарайтесь плодотворно провести утро. Это самая благоприятная часть дня. Если не тратить время напрасно, сосредоточиться на важных делах, можно многого добиться.

Телец. Звезды не советуют Тельцу отмахиваться от важных заданий, от которых многое зависит в работе. Если сможете найти творческий подход, то это к лучшему.

Близнецы. Звезды советуют чаще встречаться и советоваться с друзьями, если возникнет такая необходимость.

Рак. Для того чтобы воплотить в жизнь свои планы, сначала придется закончить все ранее начатые дела и подвести определенную черту под уже выполненной работой. Делайте только то, что считаете действительно интересным.

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Лев. Вам захочется сделать все дела одновременно, что уже чревато печальными последствиями.

Дева. День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе, обманы. Вероятно, проблемы и ошибки в сфере профессиональной деятельности отнимут все время в этот день.

Весы. Вам понадобится немало терпения, чтобы пережить конфликт с одним из коллег. Если вы успокоитесь и посмотрите на ситуацию иначе, то найдете немало минусов и в своем поведении.

Скорпион. Не исключено, что вероятные проблемы у многих Скорпионов решатся с минимальными затратами сил и потерями времени. Ваша задача – научиться мыслить и действовать конкретно, спокойно относиться к будничным делам.

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Стрелец. Вы будете вызывать неподдельный интерес у противоположного пола, воспользуйтесь этим правильно.

Козерог. Вы узнаете новость, которая круто изменит вашу жизнь, наполнив ее яркими красками. Вам не стоит сегодня опускаться до зависти.

Водолей. Данный период не слишком благоприятен для заключения сделок, а также подписания контрактов и договоров.

Рыбы. Вероятно, в этот день проявятся внешние, не зависящие от вас условия, которые способны сильно ограничить ваше внутреннее стремление к свободе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось ложа, лента, засуха, юноша, то посмотрите значение в соннике.