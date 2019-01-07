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7января
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сегодня, 21:11 0

Амурчане отпраздновали Рождество без нарушений общественного порядка

Амурчане отпраздновали Рождество без нарушений общественного порядка
Фото: 28.мвд.рф

В ночь с 6 на 7 января 2018 года в 36 населенных пунктах Амурской области прошло 46 мероприятий, посвященных празднику Рождества Христова. В них приняли участие около 7 000 человек. Нарушений общественного порядка не было.

Охрану порядка при проведении рождественских мероприятий в церквях и приходах осуществляли полицейские. Также задействовались сотрудники отдела Росгвардии по Амурской области, работники частных охранных организаций, представители казачества и члены добровольных народных дружин, сообщает амурское управление МВД России.

По данным ведомства, нарушений общественного порядка в период проведения рождественских мероприятий не допущено.

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#закон #праздники

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