Еще один амурчанин стал участником проекта «Дом-2»

Бывший житель Белогорска Евгений Красин стал участником телешоу «Дом-2» на ТНТ. Молодой человек уехал из Амурской области в Москву, где работал ведущим праздничных мероприятий, а теперь попал «в телевизор».

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Елена Котейко