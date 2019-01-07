Еще один амурчанин стал участником проекта «Дом-2»
Бывший житель Белогорска Евгений Красин стал участником телешоу «Дом-2» на ТНТ. Молодой человек уехал из Амурской области в Москву, где работал ведущим праздничных мероприятий, а теперь попал «в телевизор».
В инстаграм-аккаунте телепроекта сообщается, что новый выпуск покажут 7 января. Анонс опубликован в инстаграме «Дома-2». Евгений Красин сидит слева, когда девушка танцует стриптиз.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», первым амучанином на проекте «Дом-2» стал Сергей Орехов из Зеи. Задержаться надолго ему не удалось: парня выгнали на мужском голосовании.
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