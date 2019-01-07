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сегодня, 20:52 3

Еще один амурчанин стал участником проекта «Дом-2»

Еще один амурчанин стал участником проекта «Дом-2»
Фото: www.instagram.com

Бывший житель Белогорска Евгений Красин стал участником телешоу «Дом-2» на ТНТ. Молодой человек уехал из Амурской области в Москву, где работал ведущим праздничных мероприятий, а теперь попал «в телевизор».

В инстаграм-аккаунте телепроекта сообщается, что новый выпуск покажут 7 января. Анонс опубликован в инстаграме «Дома-2». Евгений Красин сидит слева, когда девушка танцует стриптиз.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», первым амучанином на проекте «Дом-2» стал Сергей Орехов из Зеи. Задержаться надолго ему не удалось: парня выгнали на мужском голосовании.

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#СМИ

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Комментарии
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  • barbar

    barbar
    1 час назад

    от этого потом не отмыться))

  • Lexand

    Lexand
    1 час назад

    Это ж как надо не любить работать, чтоб так вляпаться..

  • Kats

    Kats
    8 минут назад

    Очередной бездельник отчалил в дурдом.....

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