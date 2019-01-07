Повышение цен на амурских заправках обусловлено ростом НДС

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Кроме того, при повышении цен был учтен уровень инфляции – об этом говорится в ответе ННК.

«Уровень цен на АЗС сети ННК полностью соответствует соглашению с правительством Российской Федерации, которые зафиксированы в соответствующем документе, подписанном в прошлом, 2018 году. Цены на заправках компании ННК сдерживались с конца мая 2018 года. В данный момент они не превышают значения, определенные в соглашении. За этим пристально следит Минэнерго и ФАС в ежедневном режиме», – сообщает ННК.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», цены на заправках указанной компании изменились 5 января. Стоимость АИ 98 составила 46,98 рубля, АИ 92 – 42 рубля, АИ 95 – 44,54 рубля, дизельного топлива 48 рублей за литр. В ноябре 2018 года стоимость литра топлива поднялась на 70–80 копеек.