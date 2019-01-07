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сегодня, 18:16 1

Благовещенец продает 1 000-рублевую купюру за 6,6 миллиона

Благовещенец продает 1 000-рублевую купюру за 6,6 миллиона
Фото: www.avito.ru

Житель Благовещенска Василий выставил на продажу купюру номиналом в 1 000 рублей. За денежный знак продавец просит 6 666 666 рублей. Корреспондент Амур.инфо узнал, чем обусловлена такая стоимость.

«Около месяца назад я обратил внимание на то, что одна из моих купюр имеет очень интересную серию – ХЛ 6666666. Тогда я решил выставить ее на продажу на сайте объявлений», – рассказывает Василий. По его словам, семизначный ценник из одних шестерок он выставил для привлечения внимания. На самом деле он готов продать «денежку» за разумную цену в зависимости от договоренности с ее будущим владельцем.

Привлечь внимание удалось: Василий говорит, что объявление вызвало ажиотаж, к нему уже обратились несколько заинтересованных пользователей сайта объявлений. Однако сделка еще не совершена – хозяин тысячи с «красивым» номером выбирает наиболее выгодное предложение.

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#жизнь #торговля

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Комментарии
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  • Sah

    Sah
    1 час назад



    Привлечь внимание удалось: Василий говорит, что объявление вызвало ажиотаж, к нему уже обратились несколько заинтересованных пользователей сайта объявлений.



    дайка угадаю они из другого региона, готовы купить, нужны реквизиты карты и пароль из смс, т.к. переводят деньги от юр.лица? там таких ажиотажников полно.

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