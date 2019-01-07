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Аисты из Амурской области загостились в китайском заповеднике

Аисты из Амурской области загостились в китайском заповеднике
Фото: pixabay.com

У экологов юга Дальнего Востока и их китайских коллег ушедший 2018 год стал знаковым. Впервые более чем за 20 лет они провели тщательный учет численности белых дальневосточных аистов, включенных в Красные книги России, Китая, а также Кореи и Японии.

Также впервые при переписи этих редчайших птиц планеты использовались современные средства в виде спутниковых передатчиков для наблюдения за местами их обитания и перелетов, сообщает ИА EAOMedia.

Кстати, 2018 год был объявлен Годом аиста и явился одним из крупных экологических проектов Всемирного фонда дикой природы (WWF), который обеспечил его финансирование. Впервые программу изучения миграции дальневосточного аиста проводили в России в 1998–2001 годах спутниковыми передатчиками в Амурской, Еврейской автономной областях, Хабаровском, Приморском краях. Тогда был помечен 31 птенец этой редкой птицы и получены первые сведения о миграции этих птиц с бассейна реки Амур в бассейн Янцзы на зимовку.

Материалы радиопрослеживания меченых аистов показали, что птицы в сентябре–октябре медленно кочуют по поймам рек Уссури, Амура, Сунгари, собираясь на длительную остановку в районе китайского заповедника «Момогэ», а затем летят на юг узким коридором к местам зимовок. Общий путь миграции может достигать 5 000 километров.

Аистов из Амурской области в ноябре долгое время наблюдали на болотах заповедника «Момогэ» в Китае. «Это большая редкость. В этом году к нам прилетело более тысячи особей, раньше их никогда не было более 800. Можно сказать, что в нашем заповеднике в зимний период находится одна треть всех дальневосточных аистов, – рассказал начальник научно-исследовательского отдела управления заповедника Цзоу Чанлинь. – Мы постоянно принимаем меры по охране, вводим запреты на рыбную ловлю, много пищи для птиц, поэтому останавливаться здесь аистам безопасно».

В 2018 году для оценки состояния популяции дальневосточного аиста и дальнейших мер по ее сохранению провели масштабный учет этой редкой птицы. Его итоги озвучили на международной конференции «Сохранение дальневосточного аиста и водно-болотных угодий Амура»: в бассейне Амура учтено более 1 000 гнездящихся пар, в целом их численность за 20 лет выросла в полтора раза.

В Японии уже более 140 аистов живут на воле, в Южной Корее сформировались две размножающиеся пары из выпущенных птиц, которых Россия передала соседям в рамках программы международного сотрудничества. Совместные усилия стран, где гнездятся и зимуют аисты, помогут сохранить эту редкую птицу.

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#животные #природа

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