Благовещенск встречал Рождество колядками (фото)

На главной площади Благовещенска прошли рождественские колядки. Праздник с участием творческих коллективов города традиционно организовали в фольклорном стиле.

Для маленьких жителей и гостей города на площади развернулась выездная резиденция Деда Мороза, где можно было посмотреть, как живет сказочный волшебник, а также прочитать ему стихи и получить сладкие подарки.

Выездную приемную Деда Мороза в Благовещенске организуют второй раз. Впервые шатер новогоднего волшебника на площади Ленина раскинулся годом ранее – также во время рождественских гуляний. Развлечение в снежном городке для себя смогли найти не только дети, но и взрослые. Здесь в рамках празднования Рождества работало несколько интерактивных точек. Так, все желающие могли поколядовать, погадать, поучаствовать в богатырских боях и игровых программах.

Пожарные специализированной пожарно-спасательной части Благовещенска развернули полевую кухню. Все желающие могли согреться чашечкой горячего ароматного чая из полевой кухни МЧС.

Также горожане познакомились с казачьей культурой: желающие примерили папаху, покрутили саблю и попробовали чай из настоящего русского самовара. Артисты Городского дома культуры кружили в хороводах, звали гостей колядовать и гадать. А на катке артисты Амурского областного театра драмы устроили для гостей праздник «Театральный хоровод».

Одновременно с игровой программой в рамках праздника подвели итоги городского конкурса «Рождественское чудо» и провели выставку-ярмарку рождественского печенья. Свои кондитерские изделия горожане представили на 20 столиках. По итогам конкурса жюри выбрало лучшие работы. Победителям вручили призы и подарки от социальных партнеров Городского дома культуры.