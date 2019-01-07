Малооблачно: прогноз погоды в Амурской области на 8 января

Во вторник, 8 января, в Амурской области ожидается малооблачная погода без осадков. В утренние часы местами установится морозный туман.

Западный, северо-западный ветер подует со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Временами штиль. Температура воздуха ночью в большинстве районов – от 32 до 37 градусов мороза, местами будет около 25. Днем температура воздуха – от 13 до 18 градусов со знаком минус, местами до 22…27.

В Благовещенске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер подует с запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в темное время суток – от 23 до 25 , днем – 12…14 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр.