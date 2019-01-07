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сегодня, 14:32 0

Профсоюзы будут настаивать на увеличении МРОТ вдвое

Профсоюзы будут настаивать на увеличении МРОТ вдвое
Фото: Амур.инфо

Потребительская корзина должна быть расширена до размера минимального потребительского бюджета. А это в два раза превышает ее теперешнюю стоимость. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

«В 2018 году мы добились важного шага – принятия закона о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей».

По мнению главы ФНПР, пора переходить на другую методику подсчета потребительской корзины. «И мы будем настаивать, чтобы "корзину" расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины – примерно 25 тысяч рублей», – сказал он.

Расходы на продукты питания при этом должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и услуги, а объем их потребления должен быть пересмотрен на основе современных рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.

«Кстати, минимальный потребительский бюджет уже считается в ряде регионов, – сообщил Шмаков. – Например, в Москве и Татарстане. И на его основе региональные трехсторонние комиссии устанавливают минимальную зарплату на территории».

Что касается действующей потребительской корзины, то она предполагает, что человек должен тратить на продукты питания около 50 процентов своих доходов, в то время как на непродовольственные товары и услуги остается всего по 25 процентов. «Чем выше уровень доходов граждан, – поясняет Шмаков, – тем меньше они тратят на продукты питания и больше на непродовольственные товары и услуги. Таким образом, величина прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины, закрепляет граждан в положении бедности».

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#финансы #экономика

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