Постоялец благовещенского мотеля пожаловался на «эпидемию тараканов» (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился читатель, пожаловавшийся на нашествие тараканов в одном из благовещенских мотелей. По словам постояльца, насекомые буквально падают с потолка на голову.

«Жильцы борются своими силами, тараканы падают с потолка на голову, ночью страшно включать свет! Неоднократно обращались в администрацию мотеля, на наши жалобы отреагировали с насмешкой», – жалуется постоялец. Он сделал фото и записал видео тараканьей активности в номерах.

Тараканы – это не только неприятные насекомые, но и источник заражения. Они являются разносчиками болезнетворных микробов, могут залезть в ухо человека, причинив ему массу неудобств.