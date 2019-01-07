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7января
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сегодня, 12:45 0

Роструд напоминает: первая рабочая неделя 2019-го будет трехдневной

Роструд напоминает: первая рабочая неделя 2019-го будет трехдневной
Фото: rosregistr.ru

Три рабочих дня ожидают россиян на этой неделе после новогодних каникул, длившихся 10 дней. Первый рабочий день 2019 года приходится на среду, 9 января.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда, следующие длинные выходные подарит гражданам России март в связи с празднованием Международного женского дня. Согласно производственному календарю, выходные продлятся с 8 марта, которое выпадает на пятницу, до 10 марта.

На День защитника Отечества в 2019 году россияне будут отдыхать 23 и 24 февраля – это суббота и воскресенье.

В мае выходные продлятся с 1 по 5 мая включительно. Мини-каникулы стали возможны благодаря переносу 5 и 6 января – субботы и воскресенья – на 2 и 3 мая – четверг и пятницу.

Каникулы в День Победы, по утвержденному календарю, продлятся целых четыре дня – с 9 по 12 мая. Праздник Победы в 2019 году выпадает на четверг, а на 10 мая, пятницу, власти перенесли праздничный выходной с 23 февраля, который в наступающем году выпадает на субботу. Что касается 11 и 12 мая – это суббота и воскресенье, официальные выходные.

В День независимости России отдыхать граждане страны смогут только в праздник – 12 июня, который выпадает на среду.

На День народного единства по производственному календарю граждане смогут отдохнуть со 2 по 4 ноября. В 2019 году праздник выпадает на понедельник, который следует за субботой и воскресеньем – официальные выходные в календаре.

Таким образом, в 2019 году россияне по производственному календарю будут отдыхать 118 дней, работать – 247.

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#отдых #праздники

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