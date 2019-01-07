За 2018 год амурский Роспотребнадзор выписал штрафов на 4,5 миллиона

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области подвели итоги минувшего 2018 года. Специалисты ведомства провели 425 проверок предприятий, осуществляющих оборот пищевой продукции. Исследовано около 3 000 проб пищевых продуктов. Из них не соответствовали установленным требованиям 159 проб.

За нарушения требований технических регламентов возбуждено 348 административных дел. Общая сумма штрафа составила 4,5 миллиона рублей. Из оборота изъяты 23 тонны опасной продукции. Из этого количества 9 тонн мяса птицы, пораженного сальмонеллой; 8 тонн молочной продукции; 1,5 тонны мясной продукции; 1,3 тонны красной икры, 1 тонна плодоовощной продукции.

В 2018 года выявлено девять фальсифицированных молочных продуктов, изготовленных в Алтайском крае, Смоленской области, Кемеровской области и в Новосибирске. Это сыр, масло, сгущенное молоко, питьевое молоко с заменой молочных жиров растительными. «Отмечается устойчивое снижение оборота фальсифицированной продукции – с 15 % в 2016 году до 4,5 % на текущий период, а фактов фальсификации продукции местных производителей не установлено», – сообщает ведомство.

В течение последних лет наряду с надзорной деятельностью управлением Роспотребнадзора по Амурской области проводит различные профилактические мероприятия с местными производителями пищевой продукции, нацеленные на организацию самоконтроля на предприятии и на выпуск продукции гарантированного качества.

За три года предприниматели – самостоятельно и по предписанию управления – изъяли из оборота более 20 тонн завозной мясной продукции, зараженной сальмонеллой. Устранение этого фактора позволило снизить заболеваемость сальмонеллезом на 27 %.

На особом контроле Роспотребнадзора находится организация питания в социально значимых учреждениях, в том числе летних оздоровительных организациях. В 2018 году в образовательных и медицинских учреждениях выявлено восемь случаев использования в питании фальсифицированных продуктов. При этом вся продукция была завезенной.

Информацию о некачественной и опасной продукции можно получить на государственном информационном ресурсе Роспотребнадзора. Раздел формируется на основе данных, полученных по результатам проведенных проверок и содержит подтвержденные сведения о фактах нарушения требований технических регламентов.

Сообщения о фактах реализации некачественной и небезопасной продукции принимаются по телефону горячей линии (4162) 20-20-20.