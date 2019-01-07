Малооблачно, местами слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 7 января

В Рождество погода в Амурской области ожидается малооблачной, в отдельных районах севера пройдет слабый снег. Дневной температурный максимум – 25 градусов ниже нуля. Такой показатель прогнозируется на севере Приамурья.

Территория области находится во власти северо-западного ветра, который разовьет скорость от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха при этом опустится до 13…18 градусов ниже нуля, по северу местами похолодает до 25 градусов мороза.

В Благовещенске днем будет 13…15 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр.