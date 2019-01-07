В Благовещенске очевидец снял обгон по встречной на мосту через Зею (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали запись видеорегистратора, запечатлевшего грубое нарушение правил дорожного движения. На кадрах, снятых утром 7 января на мосту через Зею в Благовещенске, видно, как два автомобиля выезжают на полосу встречного движения.

Перед автомобилем, из которого ведется съемка, по мосту движутся два автобуса, один за другим. Водитель второго автобуса теряет терпение и совершает обгон. Согласно правилам дорожного движения, выезд на встречную полосу при движении по мосту запрещен.

Во время этого маневра автора видео по встречке обгоняет черная легковушка. Двигаясь по встречной, она заодно обогнала и автобус, водитель которого сдвинулся вправо. Нарушителям удалось проскочить перед автомобилями, двигавшимися навстречу. От лобового столкновения их отделяли секунды.