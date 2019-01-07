Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:07 4

В Благовещенске очевидец снял обгон по встречной на мосту через Зею (видео)

В Благовещенске очевидец снял обгон по встречной на мосту через Зею (видео)
Фото: www.amur.info

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали запись видеорегистратора, запечатлевшего грубое нарушение правил дорожного движения. На кадрах, снятых утром 7 января на мосту через Зею в Благовещенске, видно, как два автомобиля выезжают на полосу встречного движения.

Перед автомобилем, из которого ведется съемка, по мосту движутся два автобуса, один за другим. Водитель второго автобуса теряет терпение и совершает обгон. Согласно правилам дорожного движения, выезд на встречную полосу при движении по мосту запрещен.

Во время этого маневра автора видео по встречке обгоняет черная легковушка. Двигаясь по встречной, она заодно обогнала и автобус, водитель которого сдвинулся вправо. Нарушителям удалось проскочить перед автомобилями, двигавшимися навстречу. От лобового столкновения их отделяли секунды.

Просмотров всего: 2016

#происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 1

Жильцы дома в Белогорске едва не угорели от «кошмарного задымления»
Общество 2

После информации в СМИ в Стойбе привели в порядок мост
Общество

В ближайшие годы водителей ждут изменения ОСАГО
Происшествия 17

В Благовещенске возле ТРЦ «Острова» произошла жестокая драка (видео)
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Vlad73

    Vlad73
    2 часа назад

    Что за езда мосту со скоростью 30 км в час, это не уважение к другим участникам движения.

  • Рыыыж

    Рыыыж
    1 час назад

    Vlad73

    Что за езда мосту со скоростью 30 км в час, это не уважение к другим участникам движения.



    А у нас что мост 20ти километровый? Да и дорога на мосту не алё чтобы нестись. Так что это залёт.

  • mm_andr0715

    mm_andr0715
    20 минут назад

    А на встречку вылетать, это уважение....., да и скорость на записи имеется, более 40км/ч

  • ay

    ay
    10 минут назад

    Vlad73

    Что за езда мосту со скоростью 30 км в час, это не уважение к другим участникам движения.



    Неуважение к другим - это незнание правил дорожного движения. Водитель автобуса мог задать любой сколь угодно "медленный" темп движения исходя из условий (состояния дорожного полотна, освещённости, метеоусловий, самочувствия и состояние здоровья, итэдэ, итэпэ). приехать на 20 секунд раньше к кольцевой развязке - велика доблесть, достойная награды стать вечным пешеходом.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь