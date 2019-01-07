Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае

Крем-мед от производителя Амурской области, который в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) попробовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, активно продается в Китае. В апреле компания планирует начать поставки в Корею, в перспективе возможен выход и на японский рынок.

После ВЭФ сладкий товар начали продвигать со слоганом «Президент сказал, что вкусно». В основе крем-меда классический высокосортный мед, который взмешивают при определенных температурах, добавляют кедровый орех и дальневосточные ягоды: черную смородину, облепиху, клубнику, малину, чернику.

«Мы закупаем мед у пасечников Приамурья, чистим его, фильтруем, взбиваем с ягодами и пакуем. Сейчас в компании около 20 сотрудников – цех, отдел продаж и пасечники. Кроме крем-меда, продаем традиционный дальневосточный – цветочный и липовый», – рассказала РИА Новости руководитель фирмы Татьяна Капустина.

Свою продукцию Татьяна Капустина поставляет на прилавки Приамурья, Москвы, Якутии, на Сахалин, в Комсомольск-на-Амуре, интерес именно к крем-меду, по ее словам, после ВЭФ повысился, но основной рынок сбыта – все же Китай. Татьяна отмечает, что в КНР мед – не десерт, а лекарство, символ здорового образа жизни. Привычную для Россиян сладость в Поднебесной продают в аптеках.

В конце 2018 года амурская компания презентовала свою продукцию на международной выставке в Корее. «Возили не только крем-мед, но и классику Дальнего Востока – липовый. Но интерес больше был к крем-меду, как к чему-то необычному. Брали немного – 20 килограммов, просто для показа. В первый же день у нас хотели все купить, но мы придержали, чтобы было, что показывать», – вспоминает презентацию Татьяна.

По словам собеседницы РИА Новости, в Корее меда едят больше, чем сахара, и так же, как и в Китае, – в качестве лекарства. Выйти на рынок Кореи компания планирует в апреле.

С поездкой в Корею компании «Тайга органика» и другим помог Центр поддержки экспорта Приамурья, созданный в регионе в июле 2018 года. По данным министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, 92 % экспорта региона приходится на Китай, за 2018 год из области в КНР экспортировано товаров более чем на 300 миллионов долларов.

Выгодное приграничное положение должно принести еще большие плоды после завершения строительства моста Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур. Его строительство стартовало 24 декабря 2016 года в Благовещенском районе Приамурья, в эксплуатацию трансграничный переход должны сдать в 2019 году.