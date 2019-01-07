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сегодня, 10:21 8

Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае

Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае
Фото: www.youtube.com

Крем-мед от производителя Амурской области, который в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) попробовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, активно продается в Китае. В апреле компания планирует начать поставки в Корею, в перспективе возможен выход и на японский рынок.

После ВЭФ сладкий товар начали продвигать со слоганом «Президент сказал, что вкусно». В основе крем-меда классический высокосортный мед, который взмешивают при определенных температурах, добавляют кедровый орех и дальневосточные ягоды: черную смородину, облепиху, клубнику, малину, чернику.

«Мы закупаем мед у пасечников Приамурья, чистим его, фильтруем, взбиваем с ягодами и пакуем. Сейчас в компании около 20 сотрудников – цех, отдел продаж и пасечники. Кроме крем-меда, продаем традиционный дальневосточный – цветочный и липовый», – рассказала РИА Новости руководитель фирмы Татьяна Капустина.

Свою продукцию Татьяна Капустина поставляет на прилавки Приамурья, Москвы, Якутии, на Сахалин, в Комсомольск-на-Амуре, интерес именно к крем-меду, по ее словам, после ВЭФ повысился, но основной рынок сбыта – все же Китай. Татьяна отмечает, что в КНР мед – не десерт, а лекарство, символ здорового образа жизни. Привычную для Россиян сладость в Поднебесной продают в аптеках.

В конце 2018 года амурская компания презентовала свою продукцию на международной выставке в Корее. «Возили не только крем-мед, но и классику Дальнего Востока – липовый. Но интерес больше был к крем-меду, как к чему-то необычному. Брали немного – 20 килограммов, просто для показа. В первый же день у нас хотели все купить, но мы придержали, чтобы было, что показывать», – вспоминает презентацию Татьяна.

По словам собеседницы РИА Новости, в Корее меда едят больше, чем сахара, и так же, как и в Китае, – в качестве лекарства. Выйти на рынок Кореи компания планирует в апреле.

С поездкой в Корею компании «Тайга органика» и другим помог Центр поддержки экспорта Приамурья, созданный в регионе в июле 2018 года. По данным министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, 92 % экспорта региона приходится на Китай, за 2018 год из области в КНР экспортировано товаров более чем на 300 миллионов долларов.

Выгодное приграничное положение должно принести еще большие плоды после завершения строительства моста Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур. Его строительство стартовало 24 декабря 2016 года в Благовещенском районе Приамурья, в эксплуатацию трансграничный переход должны сдать в 2019 году.

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#Китай #производство #торговля

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    да всё вывозите-почему только мёд

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ... мне,как и товарищу СИ, крем-мед очень понравился...)))

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Демидычда всё вывозите-почему только мёд


    Если производитель продает мед туда,где его покупают (а китайский рынок поболее нашего),платит зарплату с этих продаж работникам,то что в этом плохого?Или ему зарплату людям медом платить а оставшееся просто раздавать?Или у нас в России с медом проблемы,дефицит?

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    сою продают-лес продают-всё продают

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Сою и выращивают,чтобы продавать.Пшеницу-тоже.Или продуктами работягам фермеры платить должны?Любое государство что то экспортирует,что то импортирует.

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    и потом всё разворовывается чиновниками

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    2 часа назад

    Какие молодцы! Дарили этот мед в Японии во время встреч, все узнают его, сразу улыбаются, все-таки - это отличная реклама! И рецепт оригинальный и вкус действительно очень приятный. Мои пожелания успехов в продвижении продукции производителей Амурской области Центру поддержки экспорта!

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Начал с меда,закончил как обычно.А что,фермеру не продавать мед,потому что Демидычу не достается с этого?А Демидыч что для того,чтобы этот мед был собран,сделал?Сходи к производителю,он быстро дорогу покажет!Так шта мимо,ходи далеко!!!

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