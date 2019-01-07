В Завитинске при пожаре пострадал мужчина

В Завитинске пожарные спасли мужчину из горевшего дома. Пожар в трехквартирном жилом доме случился вечером в воскресенье, 6 января. В одной из квартир находился мужчина 1958 года рождения. Он получил ожоги ног и левой кисти.

С возгоранием пожарные справились за четыре минуты. В квартире в результате пожара были повреждены вещи и оконная рама. Пострадавшего доставили в больницу.

Еще один пожар случился в селе Тамбовка – там тоже загорелась квартира трехквартирного жилого дома. Пламя успело повредить около двух квадратных метров пола и холодильник. Дальнейшего распространения огня пожарные не допустили. Пострадавших нет, информирует Главное управление МЧС России по Амурской области.

В тот же день в селе Тахтамыгда пожарные тушили гараж и автомобиль, находившийся внутри. На борьбу с огнем ушло семь минут – за это время удалось ликвидировать открытое пламя. Автомобиль и гараж обгорели. Пострадавших нет. Предположительно, пожар возник в результате нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.