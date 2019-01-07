76-летний амурчанин завоевал серебро чемпионата по спорториентированию на лыжах

76-летний амурчанин стал серебряным призером областного чемпионата по спортивному ориентированию на лыжах. Первый этап чемпионата и первенства по этому виду спорта прошел в окрестностях Моховой Пади.

Самый пожилой участник соревнований, 76-летний благовещенец Юрий Узлов, стал вторым среди семи соперников в своей возрастной группе, а победил здесь Виктор Мельницкий из Белогорска.

Результаты участников помоложе выглядят следующим образом. Трассу в 2,4 километра быстрее остальных – за 18 минут 31 секунду – прошел 13-летний Степан Комбаров. Среди девочек лучший результат на этой дистанции у Екатерины Щелоковой – 25 минут 20 секунд с учетом пяти штрафных минут. Четырехкилометровую трассу в категории 17 лет выиграл Олег Соколов – его результат 24 минуты 51 секунда.

В соревнованиях приняли участие 57 спортсменов из Белогорска, Свободного и Благовещенска. Они соревновались в дисциплине «маркированная трасса». Соперничество шло в пяти возрастных группах: до 12, 14, 17 лет, элитная и ветераны – от 35 лет. Для участников категорий 12 и 14 лет дистанция составляла 2,4 километра. Ребятам нужно было найти шесть контрольных пунктов. Остальные проходили четырехкилометровую трассу с восемью контрольными пунктами.

Как сообщает министерство физической культуры и спорта Амурской области, избежать споров при подведении итогов соревнованиях помогли инновации: каждый участник получил чип, который помог организаторам узнать его точное время на старте и финише.

Чемпионат и первенство области должны были пройти в двух дисциплинах «маркированная трасса» и «заданное направление». Однако количество снега в окрестностях столицы Приамурья не позволило сбыться этим планам. Гонка в заданном направлении прошла в Белогорске, где снег не в столь большом дефиците.

По результатам чемпионата и первенства амурские спортсмены получат путевки на дальневосточные соревнования – зимнюю спартакиаду учащихся России 2019 года, которую примет Приморье с 24 по 28 января.