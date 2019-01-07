В Амурской области православные верующие празднуют Рождество Христово

Православные амурчане празднуют Рождество. В храмах Амурской области проводят службы. В Благовещенске архиепископ Лукиан совершил божественную литургию и великую вечерню в кафедральном соборе.

«Поздравляю всех вас с великим и радостным праздником – Рождества Господа нашего Иисуса Христа. В эти дни весь христианский мир переживает радость величайшего исторического события — Рождества Спасителя. Вместе с полнотой православной церкви переживаем эту радость и мы, живущие на Дальнем Востоке в благословенном Амурском крае, постигая спасительное значение и тайну божественного воплощения», – обратился архиепископ Лукиан к верующим, о чем сообщает «Благинформ».

С праздником поздравили президент России Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом сообщается в их инстаграм-аккаунтах. Глава государства встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, глава Приморья праздновал в храме Владивостока.

Один из великих праздников православной церкви отмечается богослужениями и народным славлением – пением колядок у вертепа. Это инсталляция из хвойных веток с фигурками Девы Марии, Иисуса и волхвов, а также животных, обитавших в хлеве, где родился Спаситель.

Праздничные литургии проходят во всех православных храмах на всех континентах. По юлианскому календарю Рождество отмечают, кроме Русской, также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Праздновать приход в мир Спасителя христиане будут 12 дней. Этот период до праздника Крещения Господня, которое отмечается 19 января, называется святыми днями или святками, это время отдыха, колядок и дел милосердия.

Расписание праздничных богослужений в храмах областного центра Приамурья опубликовано на Амур.инфо.