Астрологический прогноз на 7 января: Скорпионы вспомнят прошлое, Тельцы строят новые планы
Восход Солнца: 08:28
Заход Солнца: 16:43
Солнце в Козероге.
Овен. Звезды предсказывают день без особых потрясений, но осторожность в разговорах с друзьями не помешает.
Телец. День благоприятен для серьезных деловых контактов и восстановления дружеских связей, которые окажутся довольно прочными. Вместе с друзьями стройте планы на будущее в области политики, бизнеса, искусства.
Близнецы. Не обманывайте близкого человека даже в самых незначительных моментах. Попробуйте хотя бы один день обойтись безо лжи.
Рак. Не нагружайте себя лишней работой — сегодняшний день подходит для отдыха, а хозяйственные заботы можно переложить на родственников.
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Лев. Звезды советуют Вам акцентировать внимание на делах, связанных с профессиональным ростом. Только на половине пути не бросайте работу, даже если коллеги начнут умышленно вас отвлекать.
Дева. День будет приятным и интересным. У вас появится возможность заняться каким-то необычным, увлекательным делом, требующим творческого подхода; вы с ним отлично справитесь.
Весы. В этот и в ближайшие дни не стоит отправляться в путешествие. Это предприятие доставит не столько удовольствие, сколько проблемы.
Скорпион. Скорпионы будут усердно цепляться за достижения прошлых лет. Учтите, что это вам сейчас не поможет, тем более, в новых проектах.
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Стрелец. На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела.
Козерог. Этот день пролетит незаметно. Постарайтесь не создавать себе проблем и учитесь находить плюсы даже в сложных ситуациях.
Водолей. Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Возникнут путаница в делах, финансовые затруднения. Вечер проведите в компании близких людей.
Рыбы. Этот день может подарить вам немало приятных мгновений. Вы можете погрузиться в бурю страстей, а можете плыть по течению любви.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
Если вам сегодня снилось редис, усыновление, улей, зависть, то посмотрите значение в соннике.
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