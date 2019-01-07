Астрологический прогноз на 7 января: Скорпионы вспомнят прошлое, Тельцы строят новые планы

Восход Солнца: 08:28

Заход Солнца: 16:43

Солнце в Козероге.

Овен. Звезды предсказывают день без особых потрясений, но осторожность в разговорах с друзьями не помешает.

Телец. День благоприятен для серьезных деловых контактов и восстановления дружеских связей, которые окажутся довольно прочными. Вместе с друзьями стройте планы на будущее в области политики, бизнеса, искусства.

Близнецы. Не обманывайте близкого человека даже в самых незначительных моментах. Попробуйте хотя бы один день обойтись безо лжи.

Рак. Не нагружайте себя лишней работой — сегодняшний день подходит для отдыха, а хозяйственные заботы можно переложить на родственников.

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Лев. Звезды советуют Вам акцентировать внимание на делах, связанных с профессиональным ростом. Только на половине пути не бросайте работу, даже если коллеги начнут умышленно вас отвлекать.

Дева. День будет приятным и интересным. У вас появится возможность заняться каким-то необычным, увлекательным делом, требующим творческого подхода; вы с ним отлично справитесь.

Весы. В этот и в ближайшие дни не стоит отправляться в путешествие. Это предприятие доставит не столько удовольствие, сколько проблемы.

Скорпион. Скорпионы будут усердно цепляться за достижения прошлых лет. Учтите, что это вам сейчас не поможет, тем более, в новых проектах.

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Стрелец. На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела.

Козерог. Этот день пролетит незаметно. Постарайтесь не создавать себе проблем и учитесь находить плюсы даже в сложных ситуациях.

Водолей. Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Возникнут путаница в делах, финансовые затруднения. Вечер проведите в компании близких людей.

Рыбы. Этот день может подарить вам немало приятных мгновений. Вы можете погрузиться в бурю страстей, а можете плыть по течению любви.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось редис, усыновление, улей, зависть, то посмотрите значение в соннике.