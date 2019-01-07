Гороскоп на неделю 7 – 13 января: Львов ждет перелом в судьбе, а Близнецы будут много общаться

Общий астрологический прогноз на неделю с 7 января по 13 для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе вам, похоже, придется улаживать вопросы, связанные с развитием вашего бизнеса, укреплять свою деловую репутацию.

Телец. На этой неделе вы, скорее всего, достигнете позитивного результата в деле, в котором ранее были какие-то накладки, возникали внезапные препятствия, мешало неодобрение окружающих.

Близнецы. Ближайшая неделя пройдет в общении с людьми. Это будут и коллеги по работе, и домочадцы, и друзья, и новые знакомые. Возможно, у вас даже будет шанс наладить отношения с теми, с кем вы давно в ссоре.

Рак. Раки на этой неделе будут очень часто задавать вопросы и не получать на них ответы. Стоит внимательно изучить все документы и счета.

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Лев. На этой неделе могут произойти ключевые события у Львов, которые уже продолжительное время поддерживают романтические отношения с любимым человеком. Если вы чувствуете, что в личной жизни назревает качественный перелом, значит пора действовать.

Дева. Вы настолько погружены в текущие дела, что можете не услышать нового предложения, которое принесет вам новый источник доходов. В среду, возможно, вы получите крупную сумму - и очень вовремя.

Весы. Весам звезды советуют максимум внимания уделить своей семье. Это именно та тема приложения сил, где вы будете вполне удовлетворены потраченным временем. Возможно, это потому, что члены семьи проявят готовность дружно действовать вместе с вами над общими проблемами.

Скорпион. По нескольку раз в день Ваше настроение будет колебаться от невиданного энтузиазма до полного равнодушия по вертикали и от уверенности в том, что Вы сможете все, что захотите, до больших сомнений в собственных силах по горизонтали. О диагоналях вообще говорить не будем… Однако, если у Вас есть компаньон - «амортизатор», то благодаря ему двигаться Вы будете все же более-менее плавно.

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Стрелец. Мысленно надевайте защитный костюм: вполне возможно, что ваша персона нежданно-негаданно окажется объектом всеобщего внимания. А каждая ошибка или промах будут подвергаться жестокой критике. Не отчаивайтесь и внимательно анализируйте все происходящее.

Козерог. Козерогам представится возможность что-то изменить в своей жизни. Ближе к концу недели наладится ваша личная жизнь. В целом, неделя крайне благоприятна для карьерного роста.

Водолей. Водолеям эта неделя обещает быть богатой на сюрпризы — как приятные, так и не очень. Относитесь философски к мелким ссорам и неудачам и чаще разгоняйте плохое настроение улыбкой и общением с дорогими вам людьми. К выходным ситуация наладится, и вы сможете отдохнуть и восстановить силы.

Рыбы. Если все время бояться неудач, то они начнут случаться. Если постоянно избегать нового, то оно все равно войдет в Вашу жизнь, но уже открыв дверь пинком. Если непрерывно ревновать, то это послужит поводом… Короче, пора переходить из глухой пессимистической защиты в бодрое оптимистическое наступление!

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось невестка, милиционер, бинокль, агитпункт, то посмотрите значение в соннике.