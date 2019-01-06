Мэр Свободного посетил стройку нового городского храма

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Накануне Рождества глава Свободного Владимир Константинов побывал на строительстве нового храма в честь цесаревича Алексея. Возле мемориала Славы уже выросло строение высотой 15 метров, но это лишь половина – высота культового сооружения составит 33 метра.

Владимир Константинов пообщался со строителями внутри храма, где уже можно подняться на хоры, пройтись под округлыми арками, оценить звук, сообщает пресс-служба свободненской администрации. Храм будет вмещать 500 прихожан.

Главу проинформировали, что уже заказаны 13 колоколов с благовестом в Воронеже, главы – большая и малая, кресты изготавливают в Нижнем Новгороде. Внутри храма будет застекленная галерея – крытая и «воздушная», а также множество специальных помещений. Окна в храме сделают из лиственницы. Основные строительно-монтажные работы планируют закончить в 2019 году.

Затем начнется роспись храма. Цветовая гамма уже определена – снаружи стены будут отделаны под старый белый кирпич. Увенчают храм золотые купола. Основная концепция внутри – светлые полы и бело-синяя роспись.

Определена и сейсмика – 7 баллов. Для Амурской области она довольно мощная, храм будет местом спасения, в том числе и в случае землетрясения.

Погодные условия строителей не останавливают. Сейчас продолжается кладка, хотя и не в тех объемах, как летом. За холодный период планируется поднять ее на три метра, чтобы к весне была готова опалубка для заливки свода храма. И ведутся завершающие работы по строительству дома причта – жилого здания в комплексе сооружения. Кладка на 90 % закончена. Идут кровельные работы.

Горожан интересовала судьба участка рядом с храмом, который был выделен под новый Дворец бракосочетаний. Пока его используют строители для хранения оборудования – в храме нужно свободное место для выполнения работ. И администрация города выделила во временное пользование участок, который строители привели в порядок и перевели туда часть оборудования. По окончании строительства они демонтируют все временные сооружения и освободят место под новый ЗАГС. В дальнейшем планируется объединить храм, Дворец и мемориал Славы в единый комплекс.

Видео: пресс-служба администрации Свободного