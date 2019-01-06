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6 января 2019, 20:54 9

Мэр Свободного посетил стройку нового городского храма

Мэр Свободного посетил стройку нового городского храма
Фото: скриншот видео

Накануне Рождества глава Свободного Владимир Константинов побывал на строительстве нового храма в честь цесаревича Алексея. Возле мемориала Славы уже выросло строение высотой 15 метров, но это лишь половина – высота культового сооружения составит 33 метра.

Владимир Константинов пообщался со строителями внутри храма, где уже можно подняться на хоры, пройтись под округлыми арками, оценить звук, сообщает пресс-служба свободненской администрации. Храм будет вмещать 500 прихожан.

Главу проинформировали, что уже заказаны 13 колоколов с благовестом в Воронеже, главы – большая и малая, кресты изготавливают в Нижнем Новгороде. Внутри храма будет застекленная галерея – крытая и «воздушная», а также множество специальных помещений. Окна в храме сделают из лиственницы. Основные строительно-монтажные работы планируют закончить в 2019 году.

Затем начнется роспись храма. Цветовая гамма уже определена – снаружи стены будут отделаны под старый белый кирпич. Увенчают храм золотые купола. Основная концепция внутри – светлые полы и бело-синяя роспись.

Определена и сейсмика – 7 баллов. Для Амурской области она довольно мощная, храм будет местом спасения, в том числе и в случае землетрясения.

Погодные условия строителей не останавливают. Сейчас продолжается кладка, хотя и не в тех объемах, как летом. За холодный период планируется поднять ее на три метра, чтобы к весне была готова опалубка для заливки свода храма. И ведутся завершающие работы по строительству дома причта – жилого здания в комплексе сооружения. Кладка на 90 % закончена. Идут кровельные работы.

Горожан интересовала судьба участка рядом с храмом, который был выделен под новый Дворец бракосочетаний. Пока его используют строители для хранения оборудования – в храме нужно свободное место для выполнения работ. И администрация города выделила во временное пользование участок, который строители привели в порядок и перевели туда часть оборудования. По окончании строительства они демонтируют все временные сооружения и освободят место под новый ЗАГС. В дальнейшем планируется объединить храм, Дворец и мемориал Славы в единый комплекс.

Видео: пресс-служба администрации Свободного

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#религия #Свободный #строительство

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Комментарии
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  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    Одни новости про него-посетил то,посетил се, посетитель,а работать когда

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    "Вновь я посетил..."

  • nerro

    nerro
    2 часа назад



    Окна в храме сделают из лиственницы.



    Лиственница же непрозрачная. :)

  • full

    full
    2 часа назад

    Классовый враг посетил классово чуждую стройку в честь классового врага. Прикольно.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Прочему чиновник от власти пиАрит посещение объекта церкви , которая отделена от государства.

    Это может быть лишь частный визит без прессы в свободное от работы время.

    Требую от администрации АмурИнфо удалить данную новость как нарушающую основной закон РФ.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Определена и сейсмика – 7 баллов. Для Амурской области она довольно мощная, храм будет местом спасения, в том числе и в случае землетрясения".

  • Andr-star

    Andr-star
    1 час назад

    Это то, что нам сейчас нужно -посещать храмы и молиться! Тьфу на вас.

  • Lexand

    Lexand
    1 час назад

    В Свободном как раз храма не хватало..все есть кроме храмов, надо ещё парочку построить

  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    1 час назад

    И чЁ и это всё? Могли бы больше осветить "деятельность" пиарщика, бывшего зама бабы Вали. Например, пару раз поковырялся в носу, икнул и разок дунул... А так то не полная картина.

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