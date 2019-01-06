Коммунисты хотят вернуть прямые выборы глав в Магдагачинском районе

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Активисты КПРФ намерены вернуть прямые выборы главы района и сельсоветов в Магдагачинском районе. Пока эту инициативу поддерживают не все представители власти в районе.

Еще в ноябре депутат от КПРФ Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов Светлана Запольская предложила коллегам по представительному органу власти подписать обращение о внесении в устав населенного пункта. Эти изменения могли позволить вернуть выборы главы Магдагачи.

Не все коллеги по Совету поддержали предложение Светланы Запольской. Одним из аргументов была дороговизна прямых выборов, сообщает пресс-служба Амурского обкома КПРФ.

Однако 11 депутатов из 15 высказались за возможность магдагачинцев самостоятельно решать, кому возглавлять населенный пункт. Затем проект изменений в устав отправили на доработку, и на заседании депутатской комиссии возвращение к прямым выборам поддержали только 6 человек. Отмечается, что представителей «Единой России» среди подписавших документ не было.

Сейчас магдагачинские коммунисты добиваются, чтобы этот вопрос вынесли на публичные слушания и призывают жителей поселка прийти и высказать свое мнение по поводу возвращения прямых выборов. Приводят в пример город Свободный, где горожане отстояли право самим выбирать мэра.

Как рассказал первый секретарь Магдагачинского райкома КПРФ Биарслан Нурмагомедов, коммунисты намерены вернуть прямые выборы не только в Магдагачах, но и всенародные выборы главы района.

Как сообщало Амур.инфо, о возврате к прямым выборам, от которых многие муниципалитеты Приамурья ушли в 2015 году, первыми активно заговорили либерал-демократы. В Законодательном собрании Амурской области эту инициативу отклонили. Ранее, по информации избирательной комиссии Амурской области, сообщалось, что в Приамурье на прямых выборах избираются только главы Белогорска, Зеи, Свободного, Тынды, а также в трех районах – Завитинском, Сковородинском и Тамбовском. Из 259 глав поселений напрямую жители выбирают только 41 из них.