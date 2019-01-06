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6января
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сегодня, 19:44 2

Несколько сот пенсионеров в Приамурье обучились компьютерной грамотности

Несколько сот пенсионеров в Приамурье обучились компьютерной грамотности
Фото: архив Амур.инфо

304 неработающих пенсионера в Приамурье прошли курсы компьютерной грамотности в 2018 году. Из регионального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ на обучение возрастных юзеров было выделено более 320 тысяч рублей.

Неработающих пенсионеров обучали компьютерной грамотности в 15 образовательных учреждениях области, 7 из которых находились в селах, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Помимо жителей областного центра, у нас в области обучались работе с компьютерной техникой жители Шимановска, Зеи, Свободного, Завитинска, Новобурейска, Тыгды и других населенных пунктов – классы для занятий были открыты в 15 городах и селах Приамурья. Обучение неработающие пенсионеры проходили абсолютно бесплатно», – рассказала заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Галина Шёлкова.

Обучение компьютерной грамотности пенсионеров началось в Амурской области в 2011 году. Для пенсионеров ежегодно проводятся муниципальные и региональные этапы олимпиады «Интернет – долголетие» по компьютерному многоборью.

Победители регионального этапа представляют Амурскую область на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, где показывают хорошие результаты. В 2018 году команда Амурской области достойно выступила на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Пятигорске и заняла третье место среди команд Дальневосточного федерального округа.

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#жизнь #интернет

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    34 минуты назад

    Их учили, чтоб они коммунальные услуги платили вовремя.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    24 минуты назад

    лучше бы пенсионерам раздали

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