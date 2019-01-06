Жильцы дома в Белогорске едва не угорели от «кошмарного задымления»

Фото: instagram.com

Жильцы одного из белогорских домов в микрорайоне Амурсельмаш пожаловались на сильное задымление и резкий запах от замкнувшей ночью в подъезде электропроводки. Происшествие случилось в ночь на 6 января по адресу: переулок Летний, 1Г.

«Нам сегодня весело было. Пожар в подъезде – задымление кошмарное было. Как нам всем повезло, что это произошло не глубокой ночью а в 1:40. А так бы из нашего подъезда никто бы утром не вышел, мы бы задохнулись потому как угар и жуткая вонь проводкой и дым кошмарный»; «Господи, как мы перепугались. Это на первом этаже, и у меня квартира на первом. Я спала, дочка почувствовала дым и вонь, меня разбудила. У нас вся квартира в дыму и воняло проводкой», – поделились жители дома в социальных сетях.

Как сообщили в Амурском МЧС, происшествие случилось в 1:40. На место выезжали три пожарных автомобиля и 10 человек. Однако помощь огнеборцев в тушении не понадобилась. Короткое замыкание вызвало лишь сильное задымление, без возгорания.

Информацию из соцсетей о том, что в подвале дома обнаружили газовый баллон, в ведомстве не подтвердили.

Дом, в котором произошло замыкание электропроводки, входит в число быстровозведенных строений Белогорска, где ранее обнаружили некоторые недостатки. Устранить их должны к марту текущего года.

Фото: instagram.com/prosto_gazeta/