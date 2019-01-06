После информации в СМИ в Стойбе привели в порядок мост

В селе Стойба Селемджинского района расчистили мост, на условия содержания которого жаловались местные жители. Как рассказали сельчане, сооружение привели в порядок на следующий день после того, как проблема получила огласку в СМИ.

Материал о заснеженном сооружении через реку Мын, по которому неудобно, а главное, небезопасно ездить на машинах и ходить пешеходам, был опубликован на сайте Амур.инфо. Сооружение находится посередине населенного пункта, и по нему ежедневно в школу ходили дети. При этом тротуары были полностью засыпаны снегом, и школьникам приходилось идти по проезжей части.

После публикации материала в ситуацию вмешался амурский минтранс. И вскоре мост привели в порядок.

«Почистили его на следующий же день. Конечно, стало удобнее – теперь нет этой кромки, склона, по которому люди скользили. Теперь можно спокойно зайти на тротуар, а раньше он был завален. Я сегодня специально прошел – нормально стало. Люди радуются, по плечу хлопают, спасибо говорят. А я говорю: да это не мне спасибо, а Амур.инфо. Для всех это праздник, большая радость в деревне. Для нас это не малость – ведь дети ходят в школу через этот мост, и большая опасность была. Эта проблема существовала из года в год, его никогда не чистят. Это первый год, когда его почистили», – радуется местный житель Евгений Рогалев.