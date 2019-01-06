В ближайшие годы водителей ждут изменения ОСАГО

В 2020 и в 2021 годах ОСАГО претерпит несколько изменений. В частности, место жительства автовладельца уже не будет играть большую роль, а коэффициент мощности вообще могут отменить.

«Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», – сообщил в эксклюзивном интервью «Российской газете» начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

Насчет возможности отмены коэффициента мощности, Кирилл Табаков ответил, что «здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году». По его словам, необходимость в них есть.

«Сейчас при мощности машины от 120 лошадиных сил тариф вырастает на 40 процентов (более 2 тысяч рублей), а при мощности более 150 лошадиных сил – на 60 процентов (почти 3,5 тысячи). Прошли те времена, когда автомобиль с мощностью 120 лошадиных сил считался гоночным. По статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 лошадиных сил, а для них все еще действует повышающий тариф», – объясняет специалист.

После отмены коэффициента мощности, страховщики смогут увеличивать тариф не более, чем на 40 %. При этом должна появится и возможность представления дополнительной скидки на те же 40 %.

«Пусть компании сами решают: может быть, они дополнительно учтут марку автомобиля, может быть, начнут более внимательно изучать водителей», – говорит Табаков.

Банк России, со своей стороны, поясняет Кирилл Табаков, будет настоятельно рекомендовать им использовать такой хорошо зарекомендовавший себя во всем мире инструмент, как телематика.

«Это когда на машину устанавливается прибор, фиксирующий скорость разгона, резкость торможения, более сложные характеристики поведения водителя, а также длительность, частоту и периоды использования транспортного средства, то есть те факторы, которые влияют на вероятность попадания в ДТП», – подытожил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.