Эксперты дали прогноз на повышение цен в 2019 году

В 2018 году на продукты питания россияне тратили почти треть (31,2 %) своих доходов, таковы данные специалистов агентства РИА Новости.

Между тем в своем докладе о денежно-кредитной политике Банк России опубликовал список товаров, которые будут дорожать в 2019 году. Это топливо и сигареты (из-за увеличения акцизов), которые вырастут в цене на 4,6 %. Подорожают и отечественное вино и шампанское: на 0,9 % (из-за отмены льготных акцизов на российские вина из мест с защищенным географическим указанием). На 0,2 % будут дороже автомобили. Как следствие — расти цены будут на продовольствие, одежду, обувь, технику и так далее, поскольку удорожание машин и топлива будет учитываться в конечной стоимости всех товаров.

«Повышение цен на топливо приведет к удорожанию логистики. Так как у нас нет товаров, которые не доставлялись бы с помощью автомобильных перевозок, продавцы будут закладывать расходы в их конечную стоимость», — поясняет эксперт потребительского рынка, генеральный директор группы компаний TDI Наталья Орлова.

Главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов отмечает, что пик инфляционного давления придется на первое полугодие. «Уже в первые месяцы года индекс потребительских цен превысит 5 % за счет повышения ставки НДС, роста акцизов, повышения коммунальных тарифов и остаточного влияния девальвации рубля в середине 2018 года», — подчеркивает эксперт.

По словам заместителя председателя Комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК, генерального директора «Petrova 5 Consulting» Марины Петровой, дорожать будут молочная и мясная продукция. Причина — падение потребительского спроса и отсутствие возможностей для увеличения продаж у переработчиков.

Влияние на рост цен окажут и повышение НДС, и рост стоимости топлива, и валютные колебания, которые отражаются на стоимости зарубежного оборудования, ветеринарных препаратов и сельхозтехники.

Уже с начала года россияне увидят новые ценники, как полагает Наталья Орлова. «Во многих категориях изменения будут незначительными, в пределах нескольких рублей, поэтому их могут даже не заметить. Цены будут повышаться активнее всего в январе-феврале. Дальше должен наступить период стабилизации в течение нескольких месяцев, чтобы потребители привыкли к новой стоимости. Следующая волна подорожания начнется в конце весны», — предупреждает эксперт.

По ее словам, спасти ситуацию могло бы только сильное укрепление рубля, однако сейчас предпосылок к этому нет. «Несмотря на то, что в нашей стране активно развиваются программы по импортозамещению и доля российских продуктов на прилавках постоянно растет, а сейчас доля импорта вообще достигла рекордно низких отметок, при производстве отечественных продуктов питания используется иностранное оборудование и сырье. Наш рынок все равно зависит от колебания курса валют», — поясняет она.

В свою очередь, Денис Попов говорит, что в первом полугодии будет особенно заметен рост цен на хлеб, крупы и муку. Весной подорожают яйца, овощи и фрукты.

«Во втором полугодии с девальвацией рубля усилится ценовая динамика в импортных товарных группах: овощи, фрукты, алкогольные напитки и так далее. Могут вырасти цены на рыбу. В лидерах удорожания по итогам года могут оказаться также отдельные продукты мясо-молочной группы. Это произойдет на фоне удорожания кормовой базы животноводства (ввиду относительно слабого урожая в 2018 году) и сохраняющейся нехватки внутренних мощностей по производству молока», — рассказал эксперт.

По данным Петровой, наименьший рост (5-7 %) следует ожидать в стоимости базовых молочных продуктов: молока, кефира, творога. А вот молокоемкие продукты (сыр, сливочное масло) подорожают на 10-15 %. Цены на мясо вырастут существеннее: говядина подорожает на 10 %, мясо курицы — на 15 %, свинина — на 20 %. Рост цен начнется сразу после праздников, и наиболее ощутимыми с точки зрения cкорости их роста станут 1–2 кварталы (февраль–май 2019 года).

«Умеренного роста цен стоит ожидать на сыр, яйца, хлеб, хлебобулочную продукцию и полуфабрикаты. Меньше всего ценники поднимутся на крупы, макаронные изделия, муку, орехи и сухофрукты», — резюмирует Орлова.