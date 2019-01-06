На Амур.инфо расписание богослужений в Благовещенске в Рождество

Фото: архив Амур.инфо

Во всех храмах Благовещенска верующие будут встречать Рождество. Вечером 6 января христиане соберутся на всенощное бдение, затем разойдутся по домам, чтобы отдохнуть перед ночной службой, а в 23 часа вновь придут в церковь на пение рождественских гимнов-колядок.

Божественная литургия праздника по чину святителя начнется в полночь. Крестный ход на Рождество совершать не положено, сообщает Благовещенская епархия.

7 января утренние богослужения пройдут в Благовещенском кафедральном соборе, храме Архангела Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных по улице Горького и храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

До и после рождественского богослужения духовенство и прихожане будут петь колядки у вертепа — «пещеры» из хвойных веток, в центре которой установлена икона праздника Рождества Христова. Такое народное славление продлится всю Святочную неделю — с 7 по 17 января.

Амур.инфо публикует расписание рождественских богослужений и мероприятий в храмах Благовещенска и Благовещенского района

Благовещенский кафедральный собор: переулок Релочный, 15, телефон: (8-4162) 215-500.

6 января: Рождественский сочельник: 17:00 – всенощное бдение, часы, исповедь. 23:00 – народное славление (пение колядок). 00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого.

7 января, Рождество в 10:00 – божественная литургия, по окончании — народное славление (пение колядок).

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: улица Красноармейская, 53, телефон: (8-41-62) 54-00-48.

6 января, Рождественский сочельник: 17:00 – всенощное бдение. 23:00 – народное славление (пение колядок). 00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого.

7 января, Рождество: 08:00 исповедь. 09.00 Божественная литургия, по окончании — народное славление (пение колядок).

Гавриило-Архангельский храм подворья Свято-Троицкого мужского монастыря: улица Горького, 133, телефон: (8-4162) 33-03-17.

6 января, Рождественский сочельник: 17:00 – великое повечерие. Утреня. 1-й час. 23:00 – народное славление (пение колядок). 00:00 – божественная литургия святителя Василия Великого.

7 января, Рождество: 09:00 – исповедь. 10:00 – божественная литургия, по окончании — народное славление (пение колядок): улица Тополиная, 80, телефон: (8-4162) 55-06-44.

Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии подворья Среднебельского женского монастыря

6 января, Рождественский сочельник: 17:00 – всенощное бдение. 23:00 – народное славление (пение колядок). 00:00 – божественная литургия святителя Василия Великого.

7 января, Рождество: утреннего богослужения нет. 11:00 – народное славление (пение колядок).

Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник»: село Белогорье, улица Мухина, 44, телефон: 8-924-440-50-05.

6 января, Рождественский сочельник: 17:00 Великое повечерие, утреня, часы.

7 января, Рождество: 8:00 — божественная литургия святителя Василия Великого.

Храм благоверного князя Александра Невского: село Игнатьево, улица Советская, 3, телефон: 8-962-295-96-16.

6 января, Рождественский сочельник: 17:00 – всенощное бдение.

7 января, Рождество: 09:00 – Божественная литургия, по окончании — народное славление (пение колядок).