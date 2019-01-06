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6января
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сегодня, 16:19 3

В Благовещенске возле ТРЦ «Острова» произошла жестокая драка (видео)

В Благовещенске возле ТРЦ «Острова» произошла жестокая драка (видео)
Фото: скриншот видео

Возле благовещенского торгово-развлекательного центра «Острова» группа молодых людей устроила жестокую драку. Очевидцев происшествия было немало, однако они предпочли не вмешиваться, а некоторые снимали происходящее на мобильный телефон.

Судя по кадрам видео, которое оказалось в распоряжении редакции, драка произошла в районе гостиницы «Красная» торгово-развлекательного центра. По некоторым данным, это было поздно вечером 5 января.

В центре всеобщего внимания – четверо дерущихся молодых людей. Одному из них наносят удары, когда он уже лежит на земле. В самом начале видно, что к ним пытается присоединиться еще один молодой человек, но его удерживает девушка.

За происходящим наблюдают не менее 10 человек – и парни, и девушки. За все время, что длится видео, никто не пытается разнять дерущихся. А судя по смеху за кадром и подначивающим крикам, собравшиеся находят происходящее забавным.

«На татами приглашается», – шутит автор видео, называя имя, вероятно, одного из дерущихся. Также съемка сопровождается нецензурной бранью.

Видео потасовки опубликовал один из благовещенских пабликов, однако позже удалил его.

«Вчера мы выкладывали видео потасовки на ТЦ "Острова" и его удалили. На видео стали жаловаться родственники парня, который активно избивал, чтобы не допустить вмешательства полиции в эту ситуацию. Также жалоб было много от лиц, которые просто стояли и смеялись. Вот такое у нас общество. Стоять и ржать пока другого бьют, – это нормально, а как дело пахнет жареным, так начинают качать права», – написали в kriminal.blg.

Между тем происшествием уже заинтересовались правоохранительные органы.

«Обращений по поводу данного инцидента не было. Информацию мы выявили в ходе мониторинга сети Интернет и зарегистрировали. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все участники», – сообщили в городской полиции.

В комментариях большинство подписчиков резко осудили участников потасовки, особенно тех, кто спокойно за ней наблюдал.

Видео: instagram.com/kriminal.blg/?hl=ru

Просмотров всего: 563

#происшествия

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    23 минуты назад

    Да ну! Не может быть! Это ж не Свободный...В Благовещенске живут только высокоинтеллектуальные люди. Правда же, Витком?

  • Хмык

    Хмык
    21 минута назад

    Нормальные люди по Островам не шарахаются.

    Сидят дома и смотрют телевизир.

  • Я сама

    Я сама
    12 минут назад

    Хмык

    Нормальные люди по Островам не шарахаются.

    Сидят дома и смотрют телевизир.



    А потом, насмотревшись драк по телевизиру, идут в Острова)

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