В Белогорске мужчина пытался себя сжечь

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В Белогорске рано утром 6 января произошло ЧП. Один из жителей многоквартирного дома едва не устроил акт самосожжения. По словам очевидцев, этому предшествовал большой семейный скандал с рукоприкладством.

По словам очевидцев, происшествие случилось в доме № 1А по улице Ломоносова. В квартире № 13 на первом этаже около 4 часов утра слышались истошные крики с призывами о помощи. Кричали дети и женщина.

Вышедшие на крики соседи почувствовали в подъезде запах бензина. В квартире, из которой доносились крики, к тому моменты были распахнуты входные двери. «Видимо, им там уже было трудно дышать», – предположили очевидцы.

По словам соседей, семья – многодетная. Супруг хозяйки около года назад вернулся из мест лишения свободы, в семье нередко вспыхивали скандалы. «Он им недавно окна разбил вдребезги», – говорят соседи.

Как рассказали очевидцы, в ночь на 6 января от рук хозяина семейства пострадал его пасынок – мальчик-подросток. Вывести разбуянившегося горожанина из квартиры помогли соседи. «В полицию звонили, но не дозвонились», – рассказали жители дома.

По словам очевидцев, мужчина вышел на улицу, где и поджег себя. «Мальчик, которого он избил, закричал: "Папа себя поджег". Потушил его один из соседей, который и вызвал скорую», – рассказал один из соседей.

В настоящее время мужчина находится в отделении реанимации Белогорской больницы. Как рассказали в областном УВД, сообщение о случившемся в полицию поступило из лечебного учреждения. Все материалы переданы в следственный комитет.

«Надо, чтобы обязательно разобрались в случившемся, это нельзя пускать на самотек. Если он себя поджечь способен, то что еще он может сделать? А если завтра он газовый баллон принесет? Я не хочу, как в Магнитогорске, вернуться домой к руинам. Таких людей лечить надо или какие меры еще принимать. И пусть органы опеки их семью проверят. Там несколько детей разных возрастов в семье живут в таких условиях», – возмущаются соседи.