В сочельник и Рождество в Приамурье устроят облаву на нетрезвых водителей

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В Амурской области с 6 по 7 января пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Наряды ДПС будут дежурить возле питейных заведений.

Как сообщают в Госавтоинспекции, цель мероприятия – обеспечение безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка в период проведения рождественских мероприятий, пресечение и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения, административных правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения.

В рамках мероприятия проведут массовые проверки водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. Наряды ДПС будут приближены к питейным заведениям.

По закону за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение в соответствии УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок до 2-х лет, лишение права управления на 3 года и штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы на срок до 2-х лет.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в дежурную часть полиции по телефону 42-52-62.