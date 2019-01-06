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В Свободном пропал подросток

В Свободном пропал подросток

В городе Свободном полиция и волонтеры разыскивают 14-летнего подростка. Евгений Осипов ушел из дома днем 5 января, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид Евгению 15-16 лет, его рост 170 сантиметров, телосложение среднее. Подросток был одет в пуховик темно-синего цвета с капюшоном без опушки, шапку черного цвета, трико темно-синего цвета, черные спортивные кроссовки.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, школьник ушел из дома к бабушке около 11 часов дня, 5 января. Через несколько часов он сообщил родителям по телефону, что скоро будет дома. Однако около 15:00 его телефон был заблокирован. По имеющимся сведениям, это не первый случай, когда Евгений уходит из дома.

Полиция проводит мероприятия по установлению местонахождения подростка, правоохранителям помогают волонтеры.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения, просят позвонить по номеру телефона дежурной части МО МВД России «Свободненский»: (8 416) 43 5-56-98.

Информацию можно также оставить по телефонам: 8-914-584-71-10, 8-914- 046-35-44, 8-914-606-28-40.

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#дети #происшествия #Свободный

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