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В Приамурье утвердили лесной план на ближайшие 10 лет

В Приамурье утвердили лесной план на ближайшие 10 лет
Фото: Амур.инфо

В Амурской области распоряжением губернатора утвержден лесной план до 2028 года. Ранее документ прошел публичное обсуждение в интернете и получил согласование в федеральном агентстве лесного хозяйства РФ. Разработчиком проекта выступил ФГБУ «Рослесинфорг» «Амурлеспроект».

Лесной план является значимым документом для социально-экономического планирования региона, определяющим потенциал лесных ресурсов Приамурья, цели и стратегию их рационального использования и приумножения на ближайшее десятилетие.

В него включены: характеристика текущего состояния лесов, их дальнейшее использование, охрана, защита от пожаров и эффективное воспроизводство. Планом также предусмотрены перспективы освоения лесных ресурсов с учетом потребностей муниципальных образований и жителей Амурской области. Лесной план – обязательный руководящий документ для министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области и действует в течение 10 лет со дня его утверждения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также министерством утверждены разработанные лесохозяйственные регламенты всех 13 ГКУ Амурской области «Лесничества». Они необходимы для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах каждого из лесничеств на ближайшие 10 лет.

Сообщается, что Амурская область вошла в 20-ку субъектов Российской Федерации, первыми утвердивших данные документы.

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#Дальний Восток #природа #экономика

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