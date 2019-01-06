В Приамурье горели автомобиль и два жилых дома

Фото: из архива Амурского МЧС

За сутки амурские огнеборцы несколько раз выезжали на борьбу с огнем. Пожарные тушили горевшую в гараже машину, а также два жилых дома.

В субботу, 5 января, в Константиновке загорелся двухэтажный жилой дом. На момент прибытия боевых расчетов из окна квартиры на втором этаже шел густой дым. Через 16 минут открытый огонь был ликвидирован.

Пламя повредило в квартире стены, пол, потолок по всей площади. В тушении были задействованы два боевых расчета константиновской пожарно-спасательной части № 59. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщают в амурском управлении МЧС.

Рано утром в воскресенье, 6 января, в 03:38 пожарные пожарного поста села Тахтамыгда Сковородинского района выезжали на тушение гаража и автомобиля на частном подворье. В течение семи минут открытый огонь был ликвидирован. В результате пламя повредило гараж изнутри и автомобиль по всей площади. Работали трое огнеборцев пожарного поста Тахтамыгды. Никто не пострадал. Предположительно, пожар возник в результате нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

Чуть позже, в 05:09 в Тамбовке пожарные выезжали в район переулка Рабочий, где загорелась квартира трехквартирного жилого дома. На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры № 1 шел густой дым. Через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Пламя повредило пол на площади около двух квадратных метров и холодильник. Дальнейшего распространения огня пожарные не допустили. В тушении были задействован боевой расчет пожарно-спасательной части № 60 села Тамбовка. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются.