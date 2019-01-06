Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:35 0

В Приамурье горели автомобиль и два жилых дома

В Приамурье горели автомобиль и два жилых дома
Фото: из архива Амурского МЧС

За сутки амурские огнеборцы несколько раз выезжали на борьбу с огнем. Пожарные тушили горевшую в гараже машину, а также два жилых дома.

В субботу, 5 января, в Константиновке загорелся двухэтажный жилой дом. На момент прибытия боевых расчетов из окна квартиры на втором этаже шел густой дым. Через 16 минут открытый огонь был ликвидирован.

Пламя повредило в квартире стены, пол, потолок по всей площади. В тушении были задействованы два боевых расчета константиновской пожарно-спасательной части № 59. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщают в амурском управлении МЧС.

Рано утром в воскресенье, 6 января, в 03:38 пожарные пожарного поста села Тахтамыгда Сковородинского района выезжали на тушение гаража и автомобиля на частном подворье. В течение семи минут открытый огонь был ликвидирован. В результате пламя повредило гараж изнутри и автомобиль по всей площади. Работали трое огнеборцев пожарного поста Тахтамыгды. Никто не пострадал. Предположительно, пожар возник в результате нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

Чуть позже, в 05:09 в Тамбовке пожарные выезжали в район переулка Рабочий, где загорелась квартира трехквартирного жилого дома. На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры № 1 шел густой дым. Через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Пламя повредило пол на площади около двух квадратных метров и холодильник. Дальнейшего распространения огня пожарные не допустили. В тушении были задействован боевой расчет пожарно-спасательной части № 60 села Тамбовка. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются.

Просмотров всего: 797

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске возле ТРЦ «Острова» произошла жестокая драка (видео)
Происшествия 1

В Белогорске мужчина пытался себя сжечь
Происшествия

В Свободном пропал подросток
Происшествия 2

В Зейском районе в ДТП погибла молодая женщина (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь