Об опасностях на дорогах амурчан предупреждает полицейский Дед Мороз

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В Приамурье активно проходит всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». Сказочный персонаж предупреждает о необходимости быть бдительным на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

На этот раз с полицейским Дедом Морозом встретились водители и пешеходы Октябрьского района и города Циолковский.

В селах Ромны и Варваровка сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Октябрьский» взяли с собой в патруль еще и Снегурочку. Также на помощь стражам правопорядка пришли юные инспекторы дорожного движения.

Как сообщают в областном УВД, водители, увидев на дороге инспектора ГИБДД, который подавал им сигнал об остановке, как правило, сначала были серьезными. Но как только перед ними появлялись главные новогодние персонажи и дети в ярких световозвращающих жилетах, на лицах взрослых сразу появлялась улыбка.

Дед Мороз с ЮИДовцами напомнили пешеходам и водителям о соблюдении дорожных правил, поздравили с праздниками и пожелали безаварийных дорог в новом году. А тем, кто верно отвечал на загадки о дорожных знаках, Дед Мороз дарил сладкие подарки.

Подобное мероприятие в рамках акции провели и сотрудники ОМВД России по ЗАТО Циолковский вместе с представителями Общественного совета.

На улицах города новогодний дедушка в игровой форме напомнил детям их права, правила поведения на дорогах, проведя викторину. За правильные ответы дети получали поощрительные призы. Снегурочка с ребятишками водила хороводы вокруг новогодней елки.

Без внимания не остались и водители транспортных средств. Полицейский Дед Мороз со Снегурочкой напомнили им о бдительности на дорогах города во время новогодних праздников, о запрете управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Также в рамках акции сотрудники ОМВД России по ЗАТО Циолковский посетили по месту жительства детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а полицейские МО МВД России «Октябрьский» – воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Дед Мороз интересовался успехами ребят в детском саду, школе. Детям подарили сладкие подарки.