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В Зейском районе в ДТП погибла молодая женщина

В Зейском районе в ДТП погибла молодая женщина

Вечером 5 января в Зейском районе произошло смертельное ДТП. В автомобиле, который врезался в дерево, находилась семейная пара. Пассажирка не выжила.

Как сообщает областное УВД, происшествие случилось в 20:15 на первом километре автодороги Зея – Снежногорский. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Murano не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Пассажирка 1986 года рождения скончалась. Водитель 1984 года рождения доставлен в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По словам местных жителей, в аварию попала супружеская пара – Сергей и Ирина. Они ехали со стороны Снежногорского в Зею. По некоторым данным, ДТП случилось на въезде в город – в районе Зейской ГЭС.

Попавшая в аварию семья в Зее довольно известна – супруги занимаются малым бизнесом. Случившееся горожане активно обсуждают в местных мессенджерах.

«Двое детишек осталось: одному 12 лет, второй в первый класс пошел»; «Я их сегодня днем видела, на ярмарке у китайцев гуляли»; «Деток жалко, без мамы остались», «Ира такая хорошая девушка, знаю ее. Боже, как несправедливо, она такая молодая и красивая, хорошая семья», – пишут горожане.

Сообщается, что у Сергея сильно повреждено лицо.

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#ДТП #жизнь #происшествия #транспорт

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