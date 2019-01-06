Благовещенцы наблюдали первое в новом году солнечное затмение (фото, видео)

Фото: instagram.com

Жители Дальнего Востока, в том числе Амурской области, в воскресенье, 6 января, наблюдали так называемое частное солнечное затмение – явление, когда солнечный диск частично закрывается Луной. Началось оно примерно в 8:40 по амурскому времени.

Отсчет начала затмения идет от момента первого внешнего касания лунным диском Солнца. Максимума явление достигло около 10:40 по амурскому времени.

Частное солнечное затмение на Дальнем Востоке наблюдается впервые в 2019 году. Максимум явления – 70 % покрытия Солнца Луной – могли наблюдать жители северо-восточной части макрорегиона, в частности в районе Магадана. В Благовещенске было закрыто около 60 % звезды.

Жители различных городов Дальнего Востока уже начали активно делиться фото и видео явления. При этом увидеть его невооруженным глазом было сложно. В таких случаях лучше смотреть на небесное тело через темное стекло.

Некоторые дальневосточники предлагали так называемые лайфхаки – полезные народные советы, как лучше всего увидеть затмение.

«Как же можно смотреть на Солнце, чтоб глаза не резало? Ловите #лайфхак от меня. Если вы или ваш ребенок болели так сильно, что вас отправили на рентген и у вас на руках есть снимок, то через него очень удобно и комфортно смотреть на Солнце. Проверено сейчас на себе», – написала на своей странице в Инстаграме жительница Артема Приморского края.

По словам специалистов, затмение – явление довольно распространенное.

«Затмение у нас случается в момент новолуния. Это явление обычное, оно происходит каждый год, только в разных местах. В этот раз – на Дальнем Востоке. И солнечных, и лунных затмений в год может быть максимум семь: четыре солнечных и три лунных», – рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физического и математического образования БГПУ Владимир Юрков.

Фото, видео: instagram.com/kamchadal_pk/, instagram.com/dr.vitamin_cosplay/, instagram.com/bosova_a/, instagram.com/formatter.kam/