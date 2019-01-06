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сегодня, 09:30 6

В Приамурье стартует областная олимпиада школьников

В Приамурье стартует областная олимпиада школьников

11 января в Амурской области стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 22 образовательным предметам. В нем примут участие около 400 победителей муниципальных соревнований. Олимпиады продлятся до конца февраля.

Первые испытания ждут школьников по французскому языку. В рамках теоретического тура предусмотрено написание лексико-грамматического теста, выполнение заданий на понимание устной речи и письменного текста, а также конкурс письменной речи.

Практический тур олимпиады состоится 12 января в устной форме, участники смогут показать не только знание языка, но и творческий подход к выполнению заданий. В составе жюри предметных олимпиад – учителя, преподаватели вузов и образовательных организаций профессионального образования Амурской области.

Победители, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который пройдет весной в центральных регионах России.

В 2018 году в рамках школьной олимпиады всероссийского масштаба амурчанам удалось завоевать три призовых места: по русскому и китайскому языкам, технологии.

Фото: obltv.ru

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#дети #школа

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Было дело, участвовал в районных олимпиадах в 90-х годах. И потом по их результатам без экзаменов в ДальГАУ поступил...

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    в Дальгау поступают только лузеры

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Успешные поступают в МАП и потом в главы Министерства развития ДВ.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    о с этим вообще легенда-неграмотный мещанин во дворянстве

  • DimonS

    DimonS
    42 минуты назад

    Демидыч

    в Дальгау поступают только лузеры



    Разумеется. У всех же папы богатые и в МГУ учение оплачивают. Только вот вопрос: если вы отучились на вышках в ведущих университетах, то какого хрена здесь сидите? Проплаченная учеба и не берут никуда? Бывает.

  • Демидыч

    Демидыч
    9 минут назад

    у нас хорошее советское образование и хорошая работа

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