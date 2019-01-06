В Приамурье стартует областная олимпиада школьников

11 января в Амурской области стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 22 образовательным предметам. В нем примут участие около 400 победителей муниципальных соревнований. Олимпиады продлятся до конца февраля.

Первые испытания ждут школьников по французскому языку. В рамках теоретического тура предусмотрено написание лексико-грамматического теста, выполнение заданий на понимание устной речи и письменного текста, а также конкурс письменной речи.

Практический тур олимпиады состоится 12 января в устной форме, участники смогут показать не только знание языка, но и творческий подход к выполнению заданий. В составе жюри предметных олимпиад – учителя, преподаватели вузов и образовательных организаций профессионального образования Амурской области.

Победители, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который пройдет весной в центральных регионах России.

В 2018 году в рамках школьной олимпиады всероссийского масштаба амурчанам удалось завоевать три призовых места: по русскому и китайскому языкам, технологии.

Фото: obltv.ru