Многодетным семьям Приамурья придется подтверждать свой статус

В министерстве социальной защиты населения Амурской области разработали порядок подтверждения многодетными семьями своего статуса. Соответствующие справки им будут выдавать для приобретения авиабилетов по специальным тарифам.

В ноябре 2018 года в правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта были внесены изменения, согласно которым семьи с документом, подтверждающим статус многодетных, включили в категорию граждан, имеющих право на услуги перевозки по субсидируемым маршрутам.

Министерство социальной защиты населения Приамурья разработало порядок подтверждения соответствующего статуса.

«Согласно порядку с 1 января 2019 года многодетные семьи, которые не состоят на учете в территориальном управлении социальной защиты населения, будут получать справки для приобретения авиабилетов по специальным тарифам. Многодетные семьи, которые получают меры социальной поддержки и имеют соответствующий документ на руках, могут данную справку использовать для приобретения авиабилетов, то есть за справкой дополнительно им обращаться не нужно», – объяснила заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Галина Шёлкова.

В случае если многодетная семья не признана нуждающейся в социальной поддержке и не состоит на учете в управлении социальной защиты населения, для получения справки, подтверждающей статус «многодетная семья» для приобретения авиабилетов по специальным тарифам, ей следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) со следующими документами:

– заявление о выдаче справки; – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; – паспорт супруга (супруги) заявителя; – свидетельство о заключении (либо расторжении) брака; – свидетельство о рождении (усыновлении) детей; – решение органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) либо договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (в случае наличия в семье опекаемых, приемных детей); – документ, подтверждающий место жительства заявителя, в случае, если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность; – документ, подтверждающий факт пребывания заявителя на территории обслуживания ГКУ-УСЗН, в случае если заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории обслуживания ГКУ-УСЗН.

Как сообщало Амур.инфо, льготные билеты на 2019 год в Приамурье начали продавать в конце декабря. Рейсы по субсидированным тарифам начнут выполнять с 16 января.